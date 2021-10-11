تسريب غاز بشارع التسعين.. و«البترول» تصدر بيانًا عاجلًا

قالت وزارة البترول، اليوم الاثنين، إن غرفة الطوارئ بشركة تاون جاس تلقت بلاغًا بوجود تسريب غاز أعلى نفق اللواء باقي زكى بشارع التسعين الجنوبي.

تسريب غاز في شارع التسعين

وأضافت «البترول» في بيان عاجل لها، أن فور ورود البلاغ تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على التسريب وتأمين الحالة بغلق المحابس المؤدية إلى مكان التسريب وإعادة فتح النفق أمام السيارات مرة أخرى بعد التأمين مباشرة، وجار الإصلاح حاليا.

«البترول» تطمئن عملاء القاهرة الجديدة

وطمأنت الوزارة في بيانها عملاء القاهرة الجديدة، بأن الحالة آمنة، ولا يوجد ما يدعو للقلق نهائيًا.

وأهابت بكافة الأطراف عدم تناول معلومات مغلوطة عن الحادث.