وزير البترول يبحث مع رئيس «جيوشي موتورز» إنتاج سيارات نقل جماعي تعمل بالغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محيي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة «جيوشي موتورز» لإنتاج السيارات والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون مع شركات الغاز الطبيعي للسيارات بقطاع البترول، وتقديم الخبرات والدعم الفني، فيما يتصل بعملية إنتاج مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعي كوقود.

وأكّد الملا، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكّد تعزيز التنسيق بين وزارات الحكومة والقطاع الخاص لدعم التوسع في إتاحة سيارات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعي كوقود بالسوق المحلي وإحلالها محل المركبات العاملة بالسولار بما يحقق مردودًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا على كل المستويات.

الملا: نوظف كل إمكانياتنا لنشر محطات تموين غاز طبيعي

وأضاف أنَّ قطاع البترول يوظف كل إمكانياته لتنفيذ خطط الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، والتي تخدم عمليات التوسع الجاري في التحويل والإحلال لمركبات نقل الأفراد والنقل الجماعي في ضوء المبادرة الرئاسية.

ولفت الملا، إلى أهمية إقامة تعاون بناء مع الشركات الوطنية لإنتاج السيارات، مؤكّدًا أنَّ شركات الغاز الطبيعي للسيارات التابعة للقطاع ممثلة في شركتي «كارجاس» و«غازتك» تمتلك الخبرات والإمكانيات الفنية الكبيرة في عمليات التحويل بما يؤهلها لتقديم الدعم الفني والخبرة لمنتجي السيارات، فيما يتصل بمجال مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود وتشمل مركبات الميني باص والأتوبيس، ومراجعة واعتماد مركبات الغاز التي يتمّ تجميعها محليًا في ضوء المواصفات القياسية المصرية.

محيي جيوشي يشيد بدور «البترول» في توفير محطات غاز طبيعي

ومن جهته، أعرب محيي جيوشي رئيس شركة «جيوشي موتورز» عن سعادته بالتعاون مع وزارة البترول وشركاتها لما تتمتع به من خبرات وامكانيات فنية متميزة فى مجال المركبات التي تستخدم الغاز كوقود، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها في تحقيق انتشار ملحوظ لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وهو ما يشجع راغبي استخدام الغاز على تحويل سياراتهم، ويترك أثرًا إيجابيًا على صناعة النقل والمركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف في ظل توافر البنية التحتية اللازمة لخدمة وتموين المركبات.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية، وخالد جيوشي نائب رئيس شركة «جيوشي موتورز» وتامر عفت مدير عام التسويق.