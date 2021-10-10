البترول توقع مذكرة تفاهم بين انبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة انبي وشركة تكنيب الإيطالية، للتعاون في مجال تحول الطاقة، وذلك في إطار التزام وزارة البترول بتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية.

خطوة أولى للأمام في مجال تحويل الطاقة

وقال المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي، إن مذكرة التفاهم تعد خطوة أولى إلى الأمام نحو التعاون مع شركة تكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، واستثمارًا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز.

شركة انبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري

وأشار رئيس شركة انبي، إلى أن الاتفاقية سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدًا أن شركة انبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري تحرص على زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة على مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية.

وأكد رئيس شركة انبي، أن التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصًا مهمة ومتميزة باعتبارها أحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف إنحاء العالم.