تعاون بين «مصر واليمن» في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين

اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين مع وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.

ويأتي ذلك اللقاء في إطار التعاون بين الجانبين والزيارة الرسمية للحكومة اليمنية الجديدة لمصر، والتي بدأت أمس الأحد بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور عبدالملك عبد المعين بمقر مجلس الوزراء.

مصر على استعداد لتقديم كافة الإمكانيات للأشقاء في اليمن

وقال وزير البترول، إن مصر على استعداد لتقديم كافة الإمكانيات للأشقاء باليمن في مختلف أنشطة البترول والتعدين، للمساهمة في النهوض بالقطاع النفطي والتعديني في اليمن بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف وزير البترول، أن قصص النجاح التي تحققت في القطاع البترولي بمصر تمثل ركيزة للانطلاق بالتعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات التي تواجهها في مجال توفير البترول والطاقة من خلال شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية «إنبي، وبتروجت، وصان مصر، وبترومنت» والتي اكتسبت خبرات كبيرة محليًا وخارجيًا وتنفيذها لمشروعات كبرى بمستوى متميز.

وعرض وزير البترول، الحلول التي قامت بها مصر للتغلب على تحديات الطاقة التي سببتها فترة عدم الاستقرار بداية عام 2011 وحتى عام 2014، والتي تركت أثرًا كبيرًا على السوق المحلي والاقتصاد الوطني.

وأشار الملا، إلى ما حققته مصر في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير وترشيد دعم المنتجات البترولية ومشاركة القطاع الخاص العالمي والمحلي، لافتًا إلى مقومات نجاح تطوير قطاع التعدين من خلال تغيير وتحديث الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي والإطار المالي والتسويق وتدريب الكوادر البشرية.

الجانب اليمني يسعى للاستفادة من التجربة المصرية

ومن جانبه أكد الوزير اليمني، على عمق العلاقات المصرية اليمنية التي تتسم بالعراقة على مدار التاريخ، لافتًا لسعى الجانب اليمنى للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة التي حققت نجاحات لافتة وتشهد حاليًا تطورًا كبيرًا بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح الوزير اليمني، أن مصر تشهد تطورًا في جذب الاستثمارات أو البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، بالإضافة إلى تجربتها في البحث والاستكشاف في البحر الأحمر وما حققته في مجال تحرير سوق الغاز وهي كلها عوامل تدفع الشراكة بين الجانبين بين الجانبين إلى آفاق أرحب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وحضر اللقاء كلا من «المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني».