اتحاد الصناعات: دعم الحكومة لشركات البترول العالمية مؤشر قوي لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثورة المعدنية تسير بخطى ثابتة في تلبية احتياجات ودعم الشركات العالمية ضمن خطتها لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة.

تأمين الاحتياجات المستقبلية من الوقود

وأوضح في تصريحات اليوم الإثنين، بأن تكثيف أعمال البحث والتنقيب على كافة الأصعدة وتنمية وإنتاج البترول والغاز في مصر بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، يعكس الرؤى المستقبلية لقطاع البترول من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح بأن تملك إنتاجاً كبيرا يؤمن الاحتياجات المستقبلية للشعب المصري والتصدير.

جذب مزيدا من الاستثمارات العالمية

وأشار إلى أن التسهيلات الإنتاجية الجديدة التي منحتها الحكومة المصرية للشركات مثل شركتي جابكو والشركة العامة للبترول بهدف زيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز، يعد مؤشرا قويا لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

وتقوم الدولة حاليا باستغلال الإمكانيات المتاحة من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار.

وتوقع أن يؤدى ذلك إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة في هذا الشأن.

وتعمل وزارة البترول في الوقت الحالي وفق استراتيجية للتسهيل على الشركاء الأجانب في العديد من الإجراءات والانتهاء منها سريعا وفق خطط محددة وهو ما يزيد الاستثمارات الأجنبية ويدفع العديد من الشركات الجديدة للانضمام للسوق المصري والعمل به.