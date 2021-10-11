تقرير: 250 ألف سيارة خرجت من قوائم الإنتاج الأسبوع الماضي بسبب الرقائق

بحسب آخر تقرير من شركة AutoForecast Solutions، فإن صناعة السيارات خلال الأسبوع الماضي عانت من أزمة كبيرة في إنتاج السيارات، حيث خرجت 250 ألف سيارة من قوائم الإنتاج خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الرقائق الإلكترونية سبب الانخفاض في الإنتاج خلال الأسبوع الماضي، حيث أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات في أوروبا، حيث خرجت 200 ألف سيارة من قوائم الإنتاج المقررة، وذلك بسبب غلق العديد من المصانع في أوروبا.

إنتاج 4 آلاف سيارة فقط خلال الأسبوع الماضي

وبحسب التقرير، فإن أمريكا الشمالية بدأت تستعيد عافيتها قليلا، حيث قلّصت من إنتاج السيارات لتنتج 4 آلاف سيارة فقط خلال الأسبوع الماضي، ولكن ما زالت الأزمة قائمة في أمريكا الشمالية.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، إن جنرال موتورز تتوقع بعض التحسن في نقص الرقائق الإلكترونية في الربع الرابع من العام الحالي وحتى عام 2022، مضيفة أن التحسن مستمر.

انخفاض المبيعات والإنتاج لمستويات قياسية

وبحسب شركة IHS Markit التي يستخدمها العديد من صانعي السيارات كمعيار للتنبؤ بالإنتاج، فإن إنتاج السيارات خلال هذا العام 2021، سينخفض بنسبة كبيرة عن عام 2020، الذي كان منخفضا من الأساس.

وتقدر نسبة الانخفاض في الإنتاج بحوالي 6.2% عن مستويات 2020 وليس مستويات ما قبل الوباء في 2019، وقالت إن العالم سيخسر إنتاج حوالي 8 ملايين سيارة خلال العام الحالي 2021.

وقالت إن النقص في الرقائق الإلكترونية، قد يستمر حتى الربع الثاني من العام المقبل 2022، ومن المتوقع أن تنخفض حدة الأزمة بداية من نهاية الربع الثاني 2022.

أما عن المبيعات فمن المتوقع أن تنخفض عن عام 2020 بنسبة 15% وعن مستويات 2019 بنسبة 25%.