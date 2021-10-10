قائمة أسعار سيارات «إم جي» موديل 2022 بعد تصدرها مبيعات الصيني في مصر

احتلت العلامة التجارية «أم جي» قائمة السيارات الملاكي «الصينية» الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من العام الجاري 2021 داخل السوق المحلي، بنسبة استحواذ وصلت إلى 19.5% مقارنة بنسبتها خلال العام 2020 والتي وصلت إلى 8.5%، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير الصادر، سجلت العلامة الصينية «إم جي» معدل مبيعات وصل إلى 16 ألف و650 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام المنصرم 2020 حيث سجلت عدد 7 آلاف و100 مركبة.

خلال السطور التالية يرصد الوطن قائمة أسعار سيارات «إم جي» موديل العام الجديد 2022 في مصر.

سيارات إم جي السيدان

قائمة أسعار إم جي 5 موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 233 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 253 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 273 ألف جنيه.

قائمة أسعار إم جي 6 موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 335 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 340 ألف جنيه.

سيارات إم جي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV

قائمة أسعار إم جيZS موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 270 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 285 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 303 ألف جنيه.

قائمة أسعار إم جي Rx5 موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 337 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 357 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 387 ألف جنيه.

قائمة أسعار إم جي HS موديل 2022

تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 417 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 422 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 427 ألف جنيه.