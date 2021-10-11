«شوقي» يبحث تطوير التعليم العام والفني مع سفير فنلندا (صور)

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير بيكا كوسونن السفير الجديد لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجال تطوير التعليم العام والتعليم الفني.

وفي بداية اللقاء، قدّم الدكتور طارق شوقي بحسب بيان عنه، التهنئة لسفير فنلندا بمنصبه الجديد، مؤكدًا أنّ مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم العام والفني، وتنمية الكوادر البشرية في مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي.

رفع جودة التعليم الفني وتطوير المناهج

وأكد الوزير أنّ رؤية تطوير التعليم الفني 2.0 تقوم على رفع جودة التعليم الفني، وتطوير المناهج، وتوفير معلمين ومدربين مؤهلين، وإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وتقديم نموذج دولي متميز يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنّ الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية؛ لإصلاح التعليم الفني، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته باللقاء، مشيدًا بالدور الفعال لمصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن الإصلاح الهيكلي والتطور الذي تشهده منظومة التعليم المصرية، والإنجازات التي تحققت في وقت قصير، ما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم.

مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الحكومة الفنلندية في تطوير التعليم العام

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إعداد مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الحكومة الفنلندية فى تطوير التعليم العام، وضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني، والاستعانة بخريجي التعليم الفني للعمل بالشركات الفنلندية.

ووجّه سفير فنلندا، الدعوة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب الفنلندي، حضر كيمو لاكسونين الخبير التجاري، ونهى سالم المستشار الإعلامي، وياسر شوقي المستشار التجاري بالسفارة الفنلندية.