«التعليم» تحقق في واقعة صفع مدير مدرسة لطالب في طنطا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، التحقيق في الشكوى المقدمة لها من ولية أمر تلميذ في المدرسة التجريبية للغات بقرية سبرباي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، التي تتهم فيها مدير المدرسة بالتعدي على طفلها بالصفع على وجهه، وذلك بعد سؤال التلميذ المتكرر عن الفصل الخاص به.

مدير مدرسة يصفع تلميذا على وجهه

وكشف مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية في تصريحات لـ«الوطن»: «أن المديرية تلقت شكوى تتضمن أن مدير المدرسة التجريبية للغات في قرية سبرباي التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية صفع تلميذا في الصف السادس الابتدائي بيده على وجهه؛ بسبب سؤاله المتكرر على الفصل الخاص به».

وأوضح المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه: «أن «ت .ع .م» والدة تلميذ في الصف السادس الابتدائي، أوضحت في شكواها أن مدير المدرسة «ف. ا» مدير مدرسة اللغات التجريبية للغات في سبرباي، تسبب في إصابة طفلها بأزمة نفسية صعبة بعد ضربه بالصفع على وجهه أمام زملائه وهو ما يعتبر إهانة وتسبب له في أثر نفسي»، مؤكدة أن طفلها كان في مدرسة خاصة وحوّل منها.

الطالب حرص على معرفة فصله

وأوضحت والدة التلميذ في تصريحات لـ«الوطن»: «أن مدير المدرسة، عاقب طفلها بسبب حرصه على التواجد في الفصل الخاص به، وبدلا من أن يشجعه على ذلك وعلى الحضور والتواجد في فصله الدراسي، تعامل معه بطريقة غير آدمية بعد أن أمسك بملابسه وصفعه على وجهه دون وجه حق».

وطالبت والدة التلميذ تدخل المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالتحقيق في الواقعة.