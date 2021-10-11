حادث ميكروباص كوبري الساحل: وجود آثار زجاج مهشم

حادث ميكروباص كوبري الساحل.. بدأ غموضه وألغازه تنكشف تدريجيا، عقب مباشرة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية أعمالها، إذ بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث في المياه، وعلى الأرض شرعت فرق البحث الجنائي في فحص الحادث، بالإضافة إلى الوصول لمقطع فيديو من كاميرا مراقبة، رصدت سقوط جسم أبيض في مياه النيل.

حادث ميكروباص كوبري الساحل

وأفادت التحريات والتحقيقات، التي تجرى حول حادث ميكروباص كوبري الساحل، بأنه سقط في تمام الثانية من ظهر أمس الأحد، بعد فقدان جزء من سور الكوبري، إثر حادث تصادم في اليوم السابق، وبينما حدث ذلك كان 3 شباب يترجلون أعلى الكوبري، متجهين من منطقة إمبابة إلى روض الفرج، إذ بادر أحدهم بالاتصال بشرطة النجدة، وأخبرهم عن سماعه صوت يشبه صوت ارتطام وسقوط سيارة من أعلى الكوبري، وكان ذلك في تمام الساعة 2:10 ظهرا.

معاينة وتحريات

بدأت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحريات ومعاينة بشكل أولي في حادث ميكروباص كوبري الساحل، إذ أفادت المعاينة الأولية لمكان سقوط الميكروباص من أعلى الكوبري، بوجود آثار زجاج مُهشم أعلى سطح الكوبري، وتبين من التحريات، أنه من آثار اصطدام توك توك، السبت، بالسور الحديدي، ما تسبب في سقوط السور في النيل، بينما تمكن مستقلو التوك توك من النجاة.

البحث مستمر

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في مياه النيل وفي المنطقة أسفل كوبري الساحل، كما تجرى فرق البحث تحرياتها حول الحادث، فضلا عن استكمال فحص وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة أسفل الكوبري، وفي محيطه، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أبعاده بشكل كامل.