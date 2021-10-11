«التموين»: إقبال كبير على شراء حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية.. بتخفيض 30%

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إن حلوى المولد التي طرحتها الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية تشهد إقبالا متزايدا على شرائها من قبل المواطنين.

18 أكتوبر موعد المولد النبوي الشريف

ويأتي طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحلاوة المولد في فروع المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف الذي يوافق 18 أكتوبر الجاري.

30 % تخفيضًا في سعر حلاوة المولد

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار حلاوة المولد التي طرحتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنخفض عن أسعار حلاوة المولد في الأسواق الخارجية بنسبة 30% تخفيفا على المواطنين، فضلا عن جودتها العالية التي تتميز بها وتصنيعها الحديث حيث لا يتعدى تاريخ إنتاجها شهرا.

أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

- 65 جنيها سعر علبة حلاوة المولد وزن 1 كيلوجرام.

- 135 جنيها سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلوجرام.

- 200 جنيه سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلوجرامات.

وينتشر على مستوى المحافظات، 1300 مجمع استهلاكي، تطرح فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فيبلغ عدد السلع الغذائية وغير الغذائية المطروحة بها 1200 سلعة.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين، أن تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية باعتبار القمح أهم سلعة في مصر، وذلك في إطار استراتيجية التموين لزيادة السعات التخزينية، ورفع كفاءة تخزين الأقماح، وتقليل نسبة الهادر الناتج من عمليات النقل وسوء التخزين، والذي يصل إلى 10% بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويا، مؤكدة أن مصر تستهلك 10 ملايين طن قمح سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم.