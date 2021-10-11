مصادر: قسيمة الزاوج المميكنة شرط أساسي لإضافة الزوجة لبطاقة التموين

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شرط جديد أقرته الوزارة لقبول طلب إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، والذي يقدم طلبا بذلك على بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

قسيمة الزواج المميكنة شرط إضافة الزوجة لبطاقة التموين

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن الشرط الجديد هو ضرورة إرفاق صورة قسيمة زواج مميكنة ضمن طلب إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، حتى يُعتد بالطلب الإلكتروني ويتم الموافقة عليه.

كما كشفت المصادر عن رفض طلب الإضافة للزوجة إذا قام صاحب الطلب بإرفاق صورة قسيمة زواج قديمة، أو صورة من القيد العائلي، والذي يحدد عدد أفراد وأسماء الأسرة وصلة القرابة.

ونبهت المصادر إلى أن القيد العائلي أو قسيمة الزواج العادية غير المميكنة لا يُعتد بها حاليا، مشددة على ضرورة استخراج قسيمة زواج مميكنة بناء على التعليمات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وقالت المصادر، إن المتقدم بطلب لإضافة الزوجة غير المقيدة بالتموين إذا لم يقم بإرفاق صورة من قسيمة الزواج المميكنة، فعليه إعادة التقدم بالطلب مرة أخرى واستيفاء الشروط المحددة لإضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، والتي يأتي على رأسها حاليا إرفاق صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

شروط إضافة الزوجة للتموين

وتتمثل شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين، فيما يلي:

1- أن يكون الزوج هو من يتقدم بطلب إضافة الزوجة لبطاقته.

2 - أن يرفق الزوج صورة لقسيمة الزواج المميكنة في طلبه.

3- أن تكون الزوجة غير مستفيدة من التموين على بطاقة تموين أخرى.

4 - أن يكون الزوج مقيدا على منظومة الدعم التمويني.

5- أن يمتلك الزوج بطاقة تموينية تمكنه شهريا من صرف السلع والمقررات المخصصة له.

6 - أن يكون الزوج ليس لديه زوجة أخرى مضافة على بطاقة التموين، حيث يتم السماح بإضافة زوجة واحدة فقط لأي بطاقة تموينية.

7 - ألا يتعدى عدد أفراد بطاقة تموين الزوج 4 أفراد بحد أقصى بعد إضافة الزوجة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة التموين، وذلك من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية والتي تقدم عدة خدمات تموينية للمواطنين يتمّ إنجازها إلكترونيا.

خطوات إضافة الزوجة للتموين

أما خطوات إضافة الزوجة لبطاقة لتموين، فهي:

1- دخول الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب للزوج على الموقع.

3- إدخال الزوج للبيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي لديه.

4- كتابة رقم الهاتف المحمول المدون بإسمه لدى شركة الاتصالات.

5- الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7 - يدخل الزوج على خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية .

8 - يختار الزوج بند اضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

9 - يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة قسمية زواج مميكنة.

10 - يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.