«المصيلحي» يحسم الجدل حول آليات إضافة المواليد لبطاقات التموين

حسم الدكتور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إضافة المواليد المتاح حاليا، والذي يظن البعض أن لأي أسرة تمتلك بطاقة تموينية.

إقرار اعتمادات مالية جديدة.. الإجراء الوحيد لإضافة المواليد لأي أسرة

وردا على هذا الجدل، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن إضافة المواليد لكل الفئات أمر يتطلب إقرار اعتمادات مالية جديدة في هذا الشأن في الموازنة العامة للدولة وفي الميزانية المخصصة لوزارة التموين.

من هي الأسر المتاح لها إضافة المواليد حاليا؟

وأوضح وزير التموين، في تصريحات صحفية له، أن الإضافات المتاحة حاليا على بوابات الخدمات الحكومية سواء موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، هي فقط إضافة المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية الذين يمتلكون بطاقات تموينية لا يصل عددها 4 أفراد ولا يتعدى راتبهم الشهري عن 2400 جنيه أو معاشهم عن 1500 جنيه.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلى أن القرار رقم 62 لعام 2021 حدد الفئات الأولى بالرعاية التي يحق لها إضافة أبنائهم واستكمال عدد أفراد بطاقتهم التموينية إلى 4 أفراد، أو صدور بطاقة تموين جديدة حال عدم امتلاكهم لها.

وناشد وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسر التي لا ينطبق عليها مسمى «الفئات الأولى بالرعاية» عدم محاولة إضافة المواليد والضغط على بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، حيث إن هذه الخدمة متاحة فقط لأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وحدد قرار وزير التموين رقم 62 لسنة 2021، القواعد المنظمة لاستخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية تمكن صاحبها من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وفقا للفئات التالية:

من هم الفئات الأولى بالرعاية المتاح لهم إضافة المواليد؟

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي

2- المستحقون لمعاش السادات

3- المستحقون لمعاش مبارك

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة

5- الأرامل

6- المطلقات

7- المرأة المعيلة

8- أصحاب الأمراض المزمنة

9- القُصَّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

10- العمالة المؤقتة

11- العاملون بالزراعة

12- البائعة الجائلون

13- عمال التراحيل

14- السائقون

15- عمال التراحيل

16- المهنيون

17- الحرافيون

18- المتعطلون ومن في حكمهم

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

22- ذوو الاحتياجات الخاصة.