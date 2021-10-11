«التموين»: التوسع في إنشاء صوامع القمح لتوفير تكاليف النقل على المزارع

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها توجيهات حكومية بالتوسع في إنشاء الصوامع، من أجل استدامة سلامة حفظ الأقماح في مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها.

استهداف إنشاء 70 صومعة

ونوه الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات صحفية له، أن تم اعتماد خطة لوزارة التموين، تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها.

وقال المصيلحي، إن الهدف من التوسع في إنشاء الصوامع، هو تقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، الذي يبلغ 10%، بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويا، فضلا عن رفع كفاءة تخزين الأقماح بها لضمان سلامة حفظ الأقماح.

إنشاء صوامع جديدة بالقرب من مراكز التجميع للمزارعين

وتهتم وزارة التموين حاليا، بإنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل لهم وتخفف أعبائهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزا لعمليات التوريد، حيث تقرر في هذا الشأن فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والفلاحين.

تجدر الإشارة إلى أنه بناء على تقارير سابقة لوزارة التموين، فإن حجم السعات التخزينية للأقماح زاد منذ عام 2014 من 1.2 إلى 3.4 مليون طن بحجم تكلفة بلغ 7.5 مليار جنيه.

10 ملايين طن قمح سنويا

وتستهلك مصر سنويا قيمة 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا، مما يؤكد أهمية التوسع في إنشاء الصوامع لحفظ هذه الكميات الطائلة من القمح.

وتخطط وزارة التموين حاليا لإعداد خطة عمل متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال موسم القمح لهذا العام، حيث تجهز الشون المطورة والصوامع المخصصة لاستقبال محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد على مستوى الجمهورية.