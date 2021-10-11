غادة إبراهيم عن مبادرة الفنانين للتبرع بالأعضاء: «بيدوروا على تريند»

خلفت تصريحات الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل، مؤخرا، بعد إعلانها مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفاوتت الآراء مابين مؤيد ومعارض، لكن الفنانة غادة ابراهيم، كان لها رأيا آخرا، ففي حين لم تعارض المبادرة، لكنها وصفت المنضمين لها، بأنهم «بيدوروا على تريند».

غادة إبراهيم تكشف عن رأيها في التبرع بالأعضاء

وقالت غادة إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «والله أنا شايفة إن اللي عملوا كدا ناس بتدور على تريند، لأن المبادرة دي سبق وأطلقها الدكتور خالد منتصر منذ سنوات، يعني مش حاجة جديدة وفجأة لقينا فنانة طالعة تقول أنا بأيدها رغم إنه عاملها من سنين».

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، قائلة «فيه ناس بتبقى منتهية الصلاحية، فبيبقوا عايزين يعملوا تريند علشان يفضلوا موجودين فى الصورة، أنا مش هقدر أتكلم وأقول رأيي في الموضوع دا حرام ولا حلال لأن دا حاجة خاصة بشيوخ الدين، ولكن أنا بعلق على الناس اللي عايزة تبقى تريند وخلاص بأي حاجة».

وأضافت غادة: «اللي عايز يعمل خير بيعمله من غير مايجهر بيه، وربنا عالم ومطلع، ولكن إنك تجهر بالموضوع دا كدا إنت شخص قاصد تبقى تريند وإنك متبقاش منسي، وبدل مالناس تقول عليه إنه منتهي الصلاحية من 20 سنة فاتوا، لا أبقى موجودة حتى لو شتموني».

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، بأنها عندما تقرر أن تفعل خيرا ستفعله بينها وبين الله بدون أن تعلن عنه للعامة.

غادة إبراهيم تعلق على تبرع رانيا يوسف

أما عن إعلان الفنانة رانيا يوسف هي الأخرى دعمها للمبادرة، فقالت غادة إبراهيم «رانيا صحبتي وحبيبتي وبحبها جدا واستحملت كتير وأنا معاها في أي حاجة».