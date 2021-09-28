مي كساب عن حكاية «عقبال عوضك»: ردود الأفعال فوق التوقعات

تصدرت حكاية «عقبال عوضك» للفنانة مي كساب، من مسلسل «زي القمر»، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقات الأولى، الذي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، مشيدين بأداء الفنانة مي كساب خلال الحكاية، التي تناقش عددًا من القضايا التي يواجهها المجتمع في وقتنا الحالي.

مي كساب: السيناريو هو أول ما جذبني

وأكدت الفنانة مي كساب، أنها عندما قرأت السيناريو جذبها، خاصة لأنه لا يناقش قضية تأخر الزواج عند الفتيات فحسب، بل يناقش أيضًا أكثر من قضية، قائلة: «شعرت أنني سأقدم دورًا جديدًا من خلال هذه التجربة؛ لأنني دائمًا ما أبحث عن الأدوار المميزة والمختلفة التي لم أقم بتمثيلها من قبل».

وأضافت: «سعيدة بفريق العمل جدًا، كما سعيدة أيضًا بالتعامل مع المخرج والمؤلف والمنتجة، وكانت كل العوامل تساعد على نجاح الحكاية».

مي كساب: ردود الأفعال كانت فوق التوقعات

وأشارت كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن ردود الأفعال الكثيرة التي حدثت بعد الحلقتين الأولى والثانية، وإشادة الجمهور بأدائها، كانت فوق كل التوقعات، متابعة: «سعيدة جدًا بأن حكاية (عقبال عوضك)، حازت على إعجاب الجمهور منذ بداية عرضها، حيث أن إحدى المتابعات تحدثت معي بعد عرض الحلقة الثانية مباشرةً، وتشيد بالحكاية، مما أسعدني جدًا».

ووجهت «كساب» الشكر لجمهورها، وكل من كان السبب في خطوة مهمة مثل هذه في مسيرتها الفنية، متمنية «استكمال الحلقات على خير، وتنال إعجاب الجمهور دائمًا».

مي كساب: أي مشكلة تواجه المجتمع يكون حلها في نشر الوعي والعلم والدين والفهم

وعن رأيها في كيفية مواجهه نظرة المجتمع للفتيات اللاتي تأخرن في الزواج، قالت: «نظرة المجتمع لتأخر الزواج عند الفتيات لها أسباب عديدة، منها الثقافة، والأسرة، والتربية، وكيفية التربية والنشأة من البداية»، مضيفة: «أن هذه النظرة يمكن تغييرها عن الطريق نشر الوعي والثقافة والتربية، أي مشكلة نحن نواجهها في المجتمع يكون حلها في نشر الوعي والعلم والدين والفهم، لأن الفهم هو السبب في حل أي مشكلة».

مي كساب تتحدث عن دور المسلسل

واختتمت تصريحاتها، قائلة: «نقوم من خلال المسلسل بتسليط الضوء على دور الأهل والمجتمع والأصدقاء، وكيف يكونوا داعمين لابنتهم، كما نناقش مشكلة عدم المسؤولية التي يحملها البعض على الأخ الأكبر فقط، ونتحدث أيضًا عن دور المدرسين في المدرسة».