طلاق مي كساب من اوكا.. شائعة بسبب نجاح قصة «عقبال عوضك»

طلاق مي كساب من اوكا، جملة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققته قصة عقبال عوضك من مسلسل إلا أنا، الذي حقق نجاحا كبيرا مع عرضه من بطولة الفنانة مي كساب.

طلاق مي كساب من اوكا.. ظهرت مع الحلقة الأخيرة

جملة طلاق مي كساب من اوكا، ظهرت عقب الحلقة الأخيرة التى ظهرت فيها مي كساب رفقة الفنان محمد جمعة، التي أصبحت صورتهما يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مي كساب أوضحت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل كان رائعا، ولم تكن تتخيله مطلقا أثناء قراءة السيناريو «ورق المسلسل جذبني من الوهلة الأولى، لأنه لا يناقش قضية تأخر الزواج عند الفتيات فحسب، بل يناقش أيضا أكثر من قضية، ولا أنكر أنني شعرت أنني سأقدم دورا جديدا لم اقدمه من قبل».

طلاق مي كساب من اوكا.. ضريبة نجاح مي كساب فى التمثيل

وأشارت مي، إلى أن السبب الرئيسي وراء نجاح قصة عقبال عوضك، هو التعامل الجيد والمثمر من مخرج ومؤلف العمل وأيضا الشركة المنتجة، التي وفرت كل شيء من أجل خروج العمل للنور.

وأكدت مي، أنها لمست نجاح الجمهور عقب الحلقة الثانية من العمل، قائلة «سعيدة جدًا بأن حكاية (عقبال عوضك)، حازت على إعجاب الجمهور منذ بداية عرضها، لابد من توجيه الشكر للجمهور الذى كان السبب الرئيسي وراء هذا النجاح الكبير».

ورفضت مي فى تصريحاتها، لوضع النظرة الغريبة التى يوجهها المجتمع للفتاة التي تتأخر فى الزواج، مؤكدة أن هذه النظرة، جاءت من تربية قديمة وعادات وتقاليد خاطئة، وضعت الفتاة فى موضع ومكانة غريبة عليها.

ولفتت إلى أن العمل حاليا، لا بد من تغير ثقافة هذه العادات والتقاليد، والتأكيد على أن الزواج ليس له عمر أو سن، ولا له علاقة بالتربية، مشددة على أن يكون للدين والعلم مكانة في تصحيح وجهة نظر المجتمع.