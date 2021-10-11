أخبار البحيرة اليوم.. إصابة 5 أشخاص في حادث وغلق 13 منشأة طبية

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددًا من الأحداث المهمة، وكان أبرزها إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد موسى عبد العال 37 سنة شبرا الخيمة، ومحمود مجدي عبد الفتاح 32 سنة، شبرا الخيمة، خميس خلاوي عبد الفتاح 43 سنة شبر الخيمة، سيد عبد العظيم عثمان 51 سنة المنوفية، حافظ هاشم حافظ 42 سنة شبرا الخيمة».

إقامة محطة صرف صحي

ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اإقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 357م ۲ الواقعة بحوض صفحة عضيم التابع لزمام الجمعية الزراعية بناحية الطيرية شرق السكة الحديد التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة.

إزالة 80 حالة تعدٍ

كما قامت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، بشن عدة حملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وأسفرت الحملات عن إزالة 80 حالات تعدٍ.

تنظيم معرض ملابس مجاني

وقامت جمعية الأورمان اليوم بتنظيم معرض ملابس جديدة وأحذية وشنط وأدوات مدرسية بقرية كفر لحيمر مركز الدلنجات البحيرة واستفاد من المعرض 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

غلق 13 منشأة طبية

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية ببدر والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة ببدر.

وأسفرت عن إصدار 11 قرار غلق لعيادات ومراكز طبية لعدم وجود تراخيص، كما تم غلق وتشميع عدد 2 منشأة طبية ومركز علاج طبيعي لعدم وجود تراخيص حيث سبق صدور قرارات غلق حيالهم.