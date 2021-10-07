الجمارك: تقليل زمن التخليص الجمركي يسهم في خفض أسعار المنتجات

أكد المهندس محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، أن آليات تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات تهدف لتخفيض تكلفة الاستيراد عبر المعرفة المسبقة وتقليل زمن التخليص الجمركي، وذلك عبر التخليص المسبق من خلال التسجيل المسبق للشاحنات قبل خروجها من بلادها.

النظام الجديد يتيح بيانات أكثر عن الشحنة

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات خاصة بالشحنات الواردة إلى مصر كالفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل شحنها من بلادها بـ48 ساعة.

مصر تصل للمرتبة 93 في تقرير التنافسية العالمية

وأشار إلى تقدم مصر في تقرير مؤسسة التنافسية العالمية، بعد اتخاذ القيادة السياسية لهذا القرار، وحتى قبيل العمل به في الجمارك المصرية، حيث كان ترتيب مصر في التنافسية العالمية يصل للمرتبة 99 في حين وصل حاليًا إلى 93.

وأضاف: «أتوقع أننا بعد التطبيق الفعلي للمنظومة هنوصل لترتيب أفضل من ده بكثير، وده بيعزز القدرة الشرائية للمواطن المصري بعد إتاحة المنتجات ومش بتكلفة كبيرة».