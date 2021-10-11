هاني شاكر لـ«الوطن»: وزيرة الصحة تبنت علاج نور عبد المطلب في القاهرة

قال الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه تواصل مع هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، بخصوص مشكلة نور، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، الذي يعاني من المرض في دولة المغرب.

هاني شاكر: الموسيقار صلاح الشرقاوي تواصل معي من المغرب

وقال شاكر لـ«الوطن»: «تواصل مع الموسيقار صلاح الشرقاوي من المغرب، وأبلغني بقصة نور عبد المطلب، وأنا أجريت اتصالات بالقاهرة بالوزيرة ومكتبها، ووافقت الوزيرة كعادتها على مساعدة أي شخص يحتاج المساعدة، وأبلغتني بأنها ستجهز له سيارة إسعاف فور عودته للقاهرة لبدء علاجه».

وزارة الصحة تتحرك فور وصول نجل عبد المطلب للقاهرة

وأشار هاني، إلى أن وزيرة الصحة، طلبت من أن يحدد نور موعد وصوله للقاهرة من أجل بدء الاستجابة له وحل مشكلته، وعلى أثرها تواصل نقيب الموسيقيين مع صلاح الشرقاوي، وأبلغه بما قالته الوزيرة.

وكان مصدر أكد لـ«الوطن»، أن نور عبد المطلب من المفترض أن تكون عودته إلى مصر في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، حيث ينتظر انتهاء السفارة من استخراج جواز السفر الخاص به والتأشيرة والتذكرة، لافتا إلى أنه فور تحديد موعد السفر سيتم إبلاغ وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المطار لنقله إلى المستشفى.

وشدد المصدر على أن عددا من المحيطين بنجل عبد المطلب، قاموا بحجز غرفة له داخل أحد الفنادق بالمغرب، حيث يحظى برعاية شاملة منهم لحين تحديد موعد عودته إلى مصر.

وأكد المصدر أن هناك غرفة له داخل أحد الفنادق بالمغرب، حيث يحظى برعاية شاملة منهم لحين تحديد موعد عودته إلى مصر.