مصرع شخصين في تحطم طائرة بكاليفورنيا.. وانتشال جثث 15 مهاجرا بالمتوسط

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها تحطم طائرة بالقرب من مدينة «سان دييجو» الأمريكية، ما أسفر عن مصرع شخصين اثنين، كما أسفر الحادث عن تدمير منزلين على الأقل بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة.

وفي إسبانيا، طلبت سلطات «جزيرة لا بالما»، من 3000 شخص لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم «بركان كومبرفيجا»، مصنعا للأسمنت، فيما انتشلت السشلطات الليبية، جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 آخرين بعد محاولة لعبور المتوسط.

لقى شخصان اثنان، مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن اثنين آخرين نتيجة تحطم طائرة خفيفة في منطقة سكنية بالقرب من مدينة «سان دييجو» في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

شرطة مقاطعة سان دييجو: إغلاق عدة شوارع بسبب الحادث

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو، إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، موضحة أن إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.

ووقع حادث التحطم، بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، فيما قالت المدرسة، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن جميع طلابها آمنون.

بدورها، أشارت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إلى أن منزلين على الأقل دمرا بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة، وألحقت أضرار بمبنى ثالث.

More on #SanDiego plane crash:

Homes are engulfed in flames after a plane crashed into a residential neighborhood in #Santee, CApic.twitter.com/i2pathDjlG — The Modern Times of Long Beach (@ModernTimesLB) October 11, 2021

More on #SanDiego plane crash:

unconfirmed reports that 2 people were taken to a near by hospital due to the crash in #Santeepic.twitter.com/ubRHDmP7yV — The Modern Times of Long Beach (@ModernTimesLB) October 11, 2021

وفي إسبانيا، طلبت سلطات جزيرة لا بالما الواقعة في أرخبيل جزر الكناري، من 3000 شخص لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم «بركان كومبرفيجا»، مصنعا للأسمنت، ما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة.

وكان البركان، ثار في 19 سبتمبر الماضي، مجبرا 6000 شخص على الفرار من منازلهم، فيما أتت الحمم على 600 هكتار «1 هكتار= 10000 متر مربع = 2471 فدانا» من الأراضي.

من جانبها، أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتشال جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 آخرين بعد محاولة لعبور المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوكالة الأممية، إن الناجين كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا بعد محاولة فاشلة لعبور المتوسط باتجاه أوروبا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قالت في وقت سابق، إنها تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.