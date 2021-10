مصرع شخصين في تحطم طائرة بكاليفورنيا.. وانتشال جثث 15 مهاجرا بالمتوسط

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها تحطم طائرة بالقرب من مدينة «سان دييجو» الأمريكية، ما أسفر عن مصرع شخصين اثنين، كما أسفر الحادث عن تدمير منزلين على الأقل بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة.

وفي إسبانيا، طلبت سلطات «جزيرة لا بالما»، من 3000 شخص لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم «بركان كومبرفيجا»، مصنعا للأسمنت، فيما انتشلت السشلطات الليبية، جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 آخرين بعد محاولة لعبور المتوسط.

لقى شخصان اثنان، مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن اثنين آخرين نتيجة تحطم طائرة خفيفة في منطقة سكنية بالقرب من مدينة «سان دييجو» في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو، إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، موضحة أن إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.

ووقع حادث التحطم، بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، فيما قالت المدرسة، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن جميع طلابها آمنون.

بدورها، أشارت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إلى أن منزلين على الأقل دمرا بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة، وألحقت أضرار بمبنى ثالث.

More on #SanDiego plane crash: Homes are engulfed in flames after a plane crashed into a residential neighborhood in #Santee , CA pic.twitter.com/i2pathDjlG

unconfirmed reports that 2 people were taken to a near by hospital due to the crash in #Santeepic.twitter.com/ubRHDmP7yV