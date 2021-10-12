أحزاب عراقية تقدم طعنا في الانتخابات: المفوضية لم تلتزم بـ الإجراءات

قدم الإطار التنسيقي لعدد من الأحزاب العراقية السياسية، قريبة من «تحالف الفتح»، أمس الاثنين، طعنا بـ نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ورفض إعلان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الأحزاب، في البيان، إنه من أجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات تم تقديم جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بالمعالجة بخطوات عملية.

وأضافت الأحزاب، أن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، موضحة أنه «بناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».

«تحالف الفتح» يحصل على 14 مقعدا فقط

وحصل «تحالف الفتح»، على 14 مقعدا فقط، وجاء في المركز السابع، وفق النتائج الأولية للانتخابات.

وشهد العراق، أمس الاول الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد، فيما تنافس في الانتخابات التشريعية العراقية 3249 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا،و21 تحالفاً، و109 أحزاب فيما تم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، عن النتائج الأولية للانتخابات في 83 دائرة بـ 18 محافظة، حصول الكتلة الصدرية على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية.

وحلت كتلة «التيار الصدري» في المرتبة الأولى بعد حصولها على 73 مقعدا في البرلمان، فيما جاءت «كتلة تقدم» بالمرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعدا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وجاء «ائتلاف دولة القانون» بالمرتبة الثالثة بـ 37 مقعدا، وفي المرتبة الرابعة جاءت قائمة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ 32 مقعدا، وفي المركز الخامس، جاءت كتلة «تحالف كردستان» بـ 17 مقعدا.

وفي المركز السادس، جاء«الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ 15 مقعدا.

الرئيس العراقي: البلاد تتطلع لـ برلمان يعبر عن إرادة الشعب

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد في وقت سابق، أن البلاد تتطلع لـ برلمان يعبر عن إرادة الشعب ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا لـ العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وهنأ صالح، جميع الفائزين في الانتخابات، وقال الرئيس العراقي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يتقدم باحر التهاني الى جميع الفائزين في الانتخابات والكتل المتصدرة منها، ويتطلع بقوة لمجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الاصلاح.

وأضاف صالح: «ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبه، أثنى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الانتخابات العراقية، وقال إن المنظمة تجدد التأكيد على التزامها الكامل بدعم العراق حكومة وشعبا، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العرقية.