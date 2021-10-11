مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة

كشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ العراق، جليل عدنان، أمس الأحد، موعد إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقال عدنان في مؤتمر بثته قناة «السومرية» الفضائية العراقية، إن إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن إعلان النتائج الانتخابات خلال الـ24 ساعة المقبلة، وليس بعد 24 ساعة.

وأضاف أن الخلل الفني الذي حدث في بعض المراكز الانتخابية تم معالجته بسرعة.

وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية، حيث أشار أنها كانت 43%، فيما نشرت «السومرية»، صوراً تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لرفع صور المرشحين من شوارع في العاصمة العراقية «بغداد» وتحديد شمالي المدينة.

نائب قائد العمليات المشتركة يثمن دور الأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات

من جانبه، ثمن نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري، الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وشهد العراق، أمس الأحد، أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد «06:00 بتوقيت القاهرة».

وتنافس في الانتخابات التشريعية، 3249 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و21 تحالفاً، و109 أحزاب فيما تم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، قالت في وقت سابق، إن عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا، مشيرة إلى مشاركة 1249 مراقبا دوليا في مراقبة التصويت.

وكانت السلطات العراقية، أجرت، الجمعة الماضية، عملية التصويت الخاص والتي شملت منتسبي الأجهزة الأمنية باستثناء «الحشد الشعبي»، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.