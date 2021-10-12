الأمطار تغرق شوارع الجيزة بعد ساعات من التحذيرات الجوية «صور وفيديو»

شهدت منطقة الدقي ومناطق أخرى بمحافظة الجيزة، هطول الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وذلك بعد ساعات معدودة من البيان التحذيري الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

«برق ورعد وأمطار»، تلك الحالة الجوية التي سادت أجواء محافظة الجيزة في الساعة الجارية، حيث شهدت الشوارع تراكم المياه بشكل كبير.

الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا جويا بشأن الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت، منذ ساعات، تحذيرًا جويًا بشأن حالة سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات، خلال الفترة من مساء الليلة، وحتى 2 ظهر يوم غد الثلاثاء.

ونص بيان الأرصاد الجوية، على أنّه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية، حيث يتوقع التالي..

استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

كما نصحت الهيئة باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق.

ورصدت «الوطن» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بثا مباشرًا، يوضح مشاهد سقوط الأمطار وغرق الشوارع.