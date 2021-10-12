إجراء عاجل من «الكهرباء» استعدادا لمواجهة أمطار الشتاء

رفعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على جميع مستوى محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء من خلال القيام بأعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب المياه في حالة سقوط أمطار شديدة.

متابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لـ«الوطن»: «إن شركات توزيع الكهرباء اتخذت عددًا من الإجراءات لمواجهة الأمطار من خلال تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف سواء غرف عمليات مركزية بجميع شركات التوزيع وشركات النقل إضافة إلى مركز تحكم خاص بمركز التحكم القومي لمتابعة دقيقة لكل ما يحدث من أعطال مفاجئة».

مراجعة الخطوط والشبكات استعدادًا لأي أمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة

وأشار «حمزة» إلى مد المنشآت الحيوية بمولدات الطوارئ وإصدار تعليمات لكافة رؤساء شركات النقل والتوزيع بإصدار إجراءات فورية بمراجعة الخطوط والشبكات استعدادًا لأي أمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع لمواجهة أي عطل في دائرة من الدوائر.

صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية

أوضح «حمزة»، أن جميع الشركات استعدت لدخول فصل الشتاء من خلال عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار وأسقف الأكشاك، لافتا إلى إخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلهم بالإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

فرق الطوارئ والصيانة تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال

وحذر «حمزة» المواطنين من عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة حرصًا على سلامتهم والاتصال سريعًا على رقم 121 لتلقى أي شكاوى من خط أرضي أو محمول على مدى 24 ساعة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.