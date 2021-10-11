برق ورعد وأمطار خفيفة تتساقط على مناطق متفرقة بالمنيا

شهدت عدة مناطق في محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، ظاهرة برق ورعد أعقبها سقوط أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق، وساد جو خريفي معتدل على كافة الأنحاء.

أجبر سقوط الأمطار سائقي السيارات والمركبات على السير ببطء بجميع الطرق السريعة حيث أغرقت المياه الطبقة الأسفلتية بطريق الصعيد الزراعي مصر - أسوان، في عدة مناطق، ومنها في المسافة بين مركزي المنيا وأبوقرقاص، والمنيا وسمالوط.

حالة من الفرحة بعد سقوط الأمطار

كما أجبرت الأمطار التي استمرت لبضع دقائق رواد الأندية الاجتماعية على ترك الجلوس بالحدائق، واتجهوا للجلوس أسفل المظلات لتقيهم من مياه المطر.

وسادت حالة من الفرحة بين الأطفال والصغار الذين استقبلوا سقوط الأمطار بالتصفيق في الشوارع خاصة بالأحياء الشعبية، لسقوط الأمطار فجأة؛ الأمر الذي يبشر بقرب حلول فصل الشتاء.

استعدادات محافظة المنيا لحلول فصل الشتاء

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه نهاية شهر سبتمبر الماضي، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري محافظة المنيا، لمواجهة أي أزمات طقسية وسيول، خلال فصل الشتاء القادم.

وأعطى المحافظ تعليمات للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية خلال فصل الشتاء.