أمطار وبرق ورعد في سماء الغربية.. ورفع الطوارئ لتأمين المواطنين

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية، منذ قليل، استمرار هطول الأمطار وأصوات البرق والرعد في السماء، تزامنا مع بدء الأجواء الشتوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة موجة الصقيع، وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلى ارتداء الملابس الثقيلة، خشية تعرض حياتهم لأخطار الإصابة بالنزلات البرد.

أمطار ورعد وبرق تغزو شوارع الغربية

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في خلو الشوارع من المارة وإحجام المواطنين تدريجيا، فضلا عن ضعف الرؤية لقائدي السيارات.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، بأهمية تفعيل غرفة الشكاوى والطوارئ على مستوى مجالس المدن والمديرية لتلقي شكاوى المواطنين والعاملين بالمدارس والمؤسسات الحكومية لأخطار مفاجئة خلال موجه الطقس السيئ.

سيارات لكسح وشفط مياه الأمطار

بينما دفعت الجهات المعنية والتنفيذية بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات مسح وشفط مياه الأمطار، فضلا عن الدفع بعدد من اللجان الفنية للتأكد من سلامة خطوط صرف مياه بالبلاعات بطول شوارع والميادين الرئيسية.

غرفة عمليات مرورية لمتابعة حركة السيولة المرورية

من ناحية أخرى، فعَّلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية غرفة العمليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث المرور تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير الإدارة، والمقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور، لمتابعة أحوال سير الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية الواصلة بيت مراكز ومدن المحافظة وعواصم محافظات المجاورة في قلب محافظات الدلتا.