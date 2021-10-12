«صندوق النقد» يجدد ثقته الكاملة في «كريستالينا جورجييفا»

جدد صندوق النقد الدولي، ثقته الكاملة في مديرته العامة كريستالينا جورجييفا، بعد اتهامها بالتزوير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المجلس التنفيذي لـ الصندوق ، إنه يثق في التزام جيورجييفا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة بالمقرض العالمي، مشيرا إلى أنه يعتزم الاجتماع للنظر في اتخاذ خطوات إضافية محتملة لضمان قوة تدابير الحماية المؤسسية التي تحافظ على حيادية موظفي صندوق النقد وقنواته للشكوى والمعارضة والمساءلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصادر مطلعة، قولها في وقت سابق، إن المجلس التنفيذي لـ الصندوق سيصدر بيانا لدعم جورجييفا، وقالت المصادر إن موقف المجلس التنفيذي يأتي بعد مراجعة شاملة للمزاعم بأن جورجييفا ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جورجييفا: شركة المحاماة «ويلمرهيل» ضللتني أثناء عملي كرئيسة تنفيذية لـ البنك الدولي

وكانت جورجيفا أعلنت الأسبوع الماضي أن شركة المحاماة «ويلمرهيل» ضللتها أثناء عملها كرئيسة تنفيذية لـ البنك الدولي، موضحة أن «ويلمرهيل» أكدت لها أن مشاركتها في أحد تحقيقاتها كانت سرية، ورفضت استنتاجا توصلت إليه شركة المحاماة بأنها ومسؤولين كبار آخرين بالبنك ضغطوا على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.

ونفت جورجييفا، ممارسة أي ضغط على موظفي البنك الدولي لاتخاذ أي إجراءات لتغيير ترتيب الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قالت أمس الاثنين، إن تقرير شركة خدمات قانونية بشأن مزاعم التلاعب بالبيانات في البنك الدولي ضد جيورجييفا أثار قضايا ومخاوف مشروع"، لكن عدم وجود دليل مباشر يعني أن تغيير القيادة لا مبرر له.

وأضافت يلين، في بيان، أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في صندوق النقد، وتابعت الوزيرة الامريكية قائلة، إنه على جورجييفا وقادة الصندوق الآخرين تجديد التزامهم بدعم الشفافية في البحث والتحليل والسياسات.

بدوره، قال «لو يوتشنج» نائب وزير الخارجية الصيني،«وانج يي»، إن بلاده ترفض الاتهامات الأمريكية عديمة الأساس الزاعمة بأن بكين تنتهج سياسة غير سوقية.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئاسة «البيت الأبيض» تتمسك بدعواتها للدول المنتجة للنفط لبذل المزيد من الجهود لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، بعد أن سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها.

وقال المسؤول، إن «البيت الأبيض» يراقب من كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم كل أداة تحت تصرف واشنطن للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأمريكية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها، وفاقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأضاف المسؤول، أن «مسؤولين أمريكيين أثاروا بواعث قلقهم على مستوى رفيع مع بضعة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+».

وعلى صعيد آخر، تدرس الدول الأوروبية، خيار شراء الغاز الطبيعي بشكل جماعي لحماية التكتل من زيادات حادة في أسعار الطاقة، وقالت وكالة «رويترز»، إنها اطلعت على مسودة وثيقة، جاء فيها أن الاتحاد سينظر في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء.

وأشارت الوثيقة، إلى أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، وستكون المشاركة طوعية.

وكانت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا قفزت هذا العام وسط شح في إمدادات الغاز، قابلته زيادة في طلب اقتصادات تتعافى من فروس كوروهنا المستجد «كوفيد 19».

انخفاض العقود الفورية لـ الذهب بنسبة0.1%

وبشأن أسعار الذهب، تراجعت الأسعار عالميا خلال تداولات، أمس الاثنين، مواصلة خسائرها في ظل ارتفاع الدولار، وانخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة0.1% إلى1754.9 دولار للأوقية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية.

وفي اليابان، تراجع المؤشر القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو اليوم الثلاثاء، وانخفض المؤشر 0.14%، ليحقق 28458.88 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 1993.69 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

مؤشر بورصة «توناندكس» التونسية يغلق التعاملات على تراجع بنسبة 0.08%

وفي تونس، أغلق مؤشر الرئيس لـ البورصة «توناندكس»، تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 0.08% ليصل إلى 7256.01 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في بورصة البلاد، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركات على ثبات.

بدورها، أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، عن تلقيها طلبا واحدا للشراء خلال سبتمبر الماضي في حين واصلت زيادة عدد الطائرات التي تقوم بتسليمها للعملاء.

وأشارت بيانات الشركة، إلى ان الطائرة كانت من طراز «أيه 319 نيو»، في حين كانت الشركة سجلت أفضل مبيعاتها لها منذ بداية كورونا خلال أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

وسلمت «إيرباص»، خلال سبتمبر الماضي 40 طائرة، لتقترب من تحقيق رقم التسليمات المستهدف للعام الحالي ككل وهو 600 طائرة، حيث تحتاج الشركة إلى تسليم 176 طائرة خلال 3 شهور للوصول إلى هذا الرقم.

الملياردير إيلون ماسك يضع علامة فضية على تغريدة نشرها بيزوس

وفي سياق آخر، وضع مؤسس شركة «تسلا» الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، علامة فضية على تغريدة نشرها منافسه، صاحب شركة «أمازون» جيف بيزوس، في دلالة على أنه الأغنى في العالم.

وزادت الفجوة في ثروة الرجلين الأسبوع الماضي، عقب حصول شركة «سبيس أكس» على عقد حكومي، لترتفع بذلك ثروته إلى 222 مليار دولار، فيما بلغت ثروة بيزوس ما يقارب الـ190.8 مليار دولار.