أسعار النفط تتخطى الـ83 دولارًا للبرميل.. وتوقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث تخطت أسعار برميل النفط خام برنت العالمي حاجز الـ83 دولار للبرميل الواحد، وهي معدلات غير مسبوقة منذ أكثر من 8 سنوات.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بشكل ملحوظ، لتصل نسبة زيادة السعر إلى 4.5% خلال الأسبوع الماضي، ويأتي الارتفاع وسط شكوك في استجابة الحكومة الأمريكية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

خام برنت يتخطى حاجز الـ 83 دولارا

وتخطت أسعار النفط حاجز الـ83 دولارا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث وصلت إلى أعلى معدل سعري لها منذ 2014.

وقفز سعر برميل خام برنت، خلال نهاية تعاملات الأسبوع عند 82.54 دولار للبرميل، وكان أعلى سعر للبرميل يوم الجمعة أيضا فسجل 83.38 دولار، وهو سعر مرتفع جدا بالمقارنة مع الأسعار التي كانت سائدة خلال بداية العام والعاميين الماضيين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع حيث سجل أعلى سعر للبرميل من الخام الأمريكي أمس الجمعة، 80 دولارا، ولكنه انخفض قليلا عند إغلاق التعاملات، فسجل خلال نهاية التعاملات أمس 79.58 دولار للبرميل.

توقعات بارتفاع آخر في أسعار النفط

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط من المتوقع ارتفاعها مرة أخرى لتسجل أعلى معدلاتها.

وأضاف «القليوبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا لعدة أسباب، منها أزمة خليج المكسيك بسبب الإعصار، وكذلك الأزمات التي تمر بها العديد من الدول المنتجة للنفط مثل إيران والعراق وليبيا.

وأوضح أن السوق العالمي يشهد حالة من التعطش للنفط، وهناك عجز يصل إلى 2.5 مليون برميل، وذلك بعد عودة مؤشرات الطلب للارتفاع مرة أخرى على خلفية زيادة فتح المنشآت وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.