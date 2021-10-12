مسؤول كوري من القاهرة: نتطلع لإرساء سلام من خلال الحوار مع «الشمالية»

دعت سول، القاهرة، إلى دعم اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، وقال رئيس البرلمان الكوري، بارك بيونج سوك، الذي بدأ زيارة رسمية لمصر حاليا، أثناء محادثاته مع عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في القاهرة أمس الاثنين، إنّه يتطلع إلى إرساء سلام من خلال الحوار مع كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«سوك»: هدفنا تحقيق السلام والتبادل والازدهار من خلال الحوار بين الكوريتين

ودعا «سوك» في الاجتماع مع جبالي، مصر، إلى المساعدة في حمل «بيونج يانج» على التحدث بصراحة بشأن السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما أكد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، أثناء الاجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، أنّ الهدف هو تحقيق السلام والتبادل والازدهار المشترك من خلال الحوار بين الكوريتين.

وطالب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، «بارك بيونج سوك»، القاهرة، بدعم إعلان نهاية الحرب الكورية باعتباره خطوة مهمة في بناء السلام.

القاهرة تدعم الجهود المبذولة لحل المشكلات الشائكة من خلال الحوار

من جانبه، قال جبالي، إن القاهرة ستدعم دائما الجهود المبذولة لحل المشكلات الشائكة من خلال الحوار، فيما شدد عبدالرازق على أنّ القواسم المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، هي أنّهما لا يريدان القوة وتصعيد التوتر، وأنّهما على استعداد لتسوية المشاكل عن طريق الحوار والتعاون.

وفي وقت سابق، اجتمع «سوك» مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات السكك الحديدية وصناعة الدفاع ومحطة الطاقة النووية وبناء السفن.

ودعا المسؤول الصيني، مصر، إلى إيلاء الاهتمام لكي تتمكن شركة «هيونداي روتيم» والهيئة القومية للأنفاق المصرية، من التوقيع مبكرا على العقد الرئيسي لتوريد القطارات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.