غرق طفل داخل ترعة ووفاة سائق في حادث سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة بدائرة مركز دار السلام في سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي، كما لقي سائق مصرعه إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة أثناء سيره بقرية بيت علام بمركز جرجا، تم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزي.

غرق طفل سقط في ترعة أثناء سيره على حافتها

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوصول الطفل «حمزة.ا»، 4 سنوات للمستشفى المركزي جثة هامدة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدته «صابرين.ص.م»، 36 سنة ربة منزل، تقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وفاة سائق اصطدام بعمود إنارة غرب جرجا

كما تبلغ لمركز شرطة جرجا من مستشفى البلينا المركزي بوصول «عبد الجواد.ع.ع»، 35 سنة، سائق ويقيم بدائرة مركز البلينا جثة هامدة، في حادث سيارة، انتقل ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقه «فيصل.ر.ع»، 40 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة المذكور سيارة ملاكي، بطريق بيت علام دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعمود إنارة ما أدى لوفاته.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح رضي بفروة الرأس إثر حادث سيارة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.