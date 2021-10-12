درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس مشمس ورياح هادئة

اختلف طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، عن باقي المحافظات حيث ساد طقس مشمس رطب خريفي، مع توقعات بعدم هطول الأمطار على المدينة الساحلية، فيما تابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خرائط الطقس وتقارير هيئة الأرصاد الجوية تحسبا للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية، وسط إعلان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الاستعداد القصوى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، 31 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 54% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 19 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه هدوءا نسبيا في ارتفاع أمواج البحر مع تراجع الإشغالات في الشواطئ بسبب بدء العام الدراسي الجديد، مع توقعات بعدم هطول الأمطار على المدينة الساحلية على عكس باقي المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والقليوبية التي شهدت تساقط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الإسكندرية تستعد لنوات الشتاء

فيما استعدت محافظة الإسكندرية، لنوات الشتاء من خلال الدفع بسيارات لتنظيف الشنايش والمصبات مع استكمال عمليات الإصلاح والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 36 مشروعًا بتكلفة 18 مليون جنيه، لحل مشاكل تراكم مياه الأمطار بالمناطق الساخنة إضافة إلى الانتهاء من 10 مشروعات أخرى في المحافظة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المتابعة اليومية لخرائط الطقس والتوقعات من أجل رفع درجة الاستعداد لاستقبال نوات الشتاء، خاصة وأن الإسكندرية استعدت مبكرا للأمطار والنوات وتم تجهيز خطط لمواجهة التداعيات.