إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في عزل كفر الدوار

شهد مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، إجراء حالة ولادة قيصرية لسيدة مصابة بالفيروس، اليوم، محولة من مستشفى أبو حمص المركزي، حيث جرى حجزها لتلقي بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا.

اجتماع الفريق الطبي

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن السيدة المصابة بالفيروس شعرت بآلام الولادة ، حيث كانت في الشهر التاسع وعلى الفور اجتمع فريق طبي مكون من إخصائي نساء وإخصائي تخدير وإخصائي أطفال، فضلا عن فريق تمريض العمليات، وتقرر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ودخولها غرفة العمليات.

إجراء الفحوصات الطبية

ونُقلت الحالة لغرفة العمليات بعد تجهيزها وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية المولود من فيروس كورونا، وتم إجراء الولاده بنجاح، وبعد إجراء الفحوصات الطبية للمولود تبين أنه كامل النمو وحالته مستقرة فضلا عن استقرار حالة الأم.

شارك في اجراء العملية مجموعة من الأطباء وهم «أحمد عبدالله العبد، مدير الفوج وإخصائي جراحة، محمد جميل شهاوي، إخصائي أطفال، جلال عاطف، منسق عام حالات كورونا، إيمان أحمد اللقاني، إخصائي نساء، ممدوح جاد، إخصائي تخدير، ومحمد علي عبد القادر، إخصائي نساء».

توجيه الشكر للطاقم الطبي

ومن جانبه وجه الدكتور عمرو دويدار مشرف عام ومدير المستشفى الشكر للفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهد المبذول للارتقاء بمستوى الخدمة وزيادة نسب الشفاء.

كان مستشفى كفر الدوار، شهد خلال الشهر الماضي إجراء حالتي ولادة قيصرية إحداها لسيدة ثلاثينة كانت تعاني من أعراض حادة لفيروس كورونا، والأخرى أنجبت طفلين توأم بصحة جيدة.