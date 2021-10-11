إيقاف موظفين بتهمة الإهمال ولجنة لمراجعة شقق الأولى بالرعاية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار بإيقاف موظفين بإدارتي صندوق الإسكان بالمحافظة وصندوق الإيرادات برئاسة مركز ومدينة الحسينية، عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف، للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدا علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه ومعاينة الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة المخصصة للأولي بالرعاية.

تشكيل لجنة عاجلة

وقرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمحافظة وعضوية كلا من مدير الشؤون المالية وممثلين عن إدارات «الشؤون القانونية – المراجعة الداخلية والحوكمة – الإيرادات – الموارد البشرية»، بالمحافظة، لمعاينة الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة الأولي بالرعاية والإسكان الاقتصادي بنطاق المحافظة ومراجعة الملفات الخاصة بقاطني هذه الوحدات ومدي انطباق الشروط الخاصة عليهم لاستحقاقها.

كما تختص اللجنة ببيان عما إذا كان شاغلي هذه الوحدات هم المستحقين لها أم تم التنازل عنها، وفي الحالة الثانية يجب بيان مدي قانونية التنازل في ضوء الشروط المنظمة لها وفحص المكاتبات الصادرة من الجهات المعنية والتأكد من صحتها في ضوء الضوابط والإشتراطات المنظمة وفحص سجل المزادات الخاص بالصندوق وإعداد تقريرا للعرض لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

نظام الإدارة المحلية

وأضاف محافظ الشرقية أن إصدار القرارين جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشان أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مأمورية التحقيق رقم 379 لسنة 2021 وعلى مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.