تفاصيل العثور على جثة مسن بالشرقية: قاوم مسلحين حاولوا سرقة دراجته

عثر أهالي منطقة أبو الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية على مسن مذبوحًا على بحر أبو الأخضر بالقرب من كوبري الحوشة وعزبة شلبي.

الأمن يتلقي بلاغًا بالواقعة

تلقي اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بعُثور أهالي منطقة أبو الغار على جثة شخص مسن مذبوحًا على بحر أبو الأخضر بنطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق.

تحريات المباحث

وانتقل على الفور ضباط مباحث المديرية وضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لرجل مسن في أواخر الخمسينات من عمره، وأن مجهولين مسلحين حاولوا سرقة دراجته البخارية «موتسيكل» أثناء الصيد على شاطئ بحر أبو الأخضر بالقرب من كوبري الحوشة وعزبة شلبي، إلا أنه قاومهم وحاول منعهم من سرقة دراجته البخارية ما جعلهم يذبحونه وسرقوه وفروا هاربين.

واستدعت الأجهزة الأمنية فريقًا من المعمل الجنائي لمعاينة مكان الجثة وفحصها، كما انتقلت النيابة العامة رفقة المعمل الجنائي لمعاينة الجثة ومكان الواقعة، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المكان واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها، كما أمرت بالبحث عن كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها لتحديد هوية الجناة مرتكبي الحادث، فيما لايزال البحث عن مرتكبي الواقعة للقبض عليهم مستمرًا.