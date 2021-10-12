أمطار متوسطة على الإسماعيلية والمنوفية وسيولة في الحركة المرورية

شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء صاحبها برق ورعد، وتسببت مياه الأمطار في ظهور التجمعات بالشوارع دون التأثير على الحركة المرورية.

سيولة مرورية في الإسماعيلية

وشهدت الطرق السريعة والصحراوية في الإسماعيلية سيولة مرورية اليوم الثلاثاء مع هطول الأمطار وسط تحذيرات إدارة المرور من السرعة تجنبا لوقوع الحوادث، وشهدت طرق مدينة الإسماعيلية تأثرا بسيطا في حركة المرور بسبب تراكم بعض المياه في الشوارع .

طوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المحافظة استعدادا لموسم الشتاء.

و دفعت المحافظة بسيارات الكسح إلى الشوارع تحسبا لزيادة الأمطار فيما بدأت السيارات رفع تراكمات المياه من الشوارع، وفي مراكز الإسماعيلية، شهد مركز أبوصوير هطول أمطار زادت حدتها علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي دون تأثر الحركة المرورية.

وفي السياق، شهدت محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفه مصحوبة ببرق ورعد، وسط حالة من الهدوء في شوارع مدن ومراكز محافظة المنوفية، وخلو الحدائق والمقاهي من الرواد.

ونشر رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، في محافظة المنوفية، صورا للسوارع بعد هطول الأمطار وسط حالة من الفرحة ببدء فصل الشتاء، داعين الله أن يتقبل دعائهم مع سقوط أمطار الشتاء.

حريق محدود في محول كهرباء بالباجور

عليه وسيطرت الحماية المدينة المدنية علي حريق محدود شب في محول كهرباء بمدينة الباجور أثناء سقطوا الأمطار، وأكد شهود عيان أن الحريق استمر لعدة دقائق بسبب سقوط الأمطار، وانتقلت قولت الشرطة إلى مكان الحريق .

سحب منخفضة تؤدي إلي الأمطار

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تغيير في الطقس خلال الأيام المقبلة لوجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة برعد وبرق على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.