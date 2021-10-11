تجديد حبس متهمين سرقا خزينة شركة تأمين في الإسماعيلية

جددت نيابة أول الإسماعيلية حبس متهمين تخصصا في السرقة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة سرقة خزينة خاصة بإحدى شركات التأمين في المحافظة.

وكان فريق من النيابة العامة استمع لأقوال المتهمين فيما نسب إليهما، وتم مواجهتهما بتحريات البحث الجنائي التي أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة وضبط مبلغ مالي من حصيلة السرقة بحوزتهما.

القبض علي المتهمين

ونجح رجال البحث الجنائي في قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، رئيس المباحث، ومعاونيه الرائد أحمد البيومي والنقيب أحمد يحى، من التوصل لهوية المتهمين وضبطهما واستعادة المسروقات.

وتلقى اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، إخطاراً من وحدة مباحث قسم أول بتعرض إحدى شركات التأمين للسرقة، وبتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الطنيخي رئيس مباحث المديرية تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمين.

ونجحت عدة مأموريات بعد مراقبة تحركات المتهمين وأماكن ترددهما في القاء القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان إخفاء المبلغ المالي وتم استعادته.

وقالت مصادر أمنية إن المتهمين هما «كريم.م»، وشهرته «فونيا»، مسجل سرقات و«أحمد.م»، وشهرته «الفرشوطي»، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارها المقدم.

وتكثف مباحث الإسماعيلية خلال الفترة الحالية من حملاتها لضبط مروجي المواد المخدرة والخارجين عن القانون ضمن خطة مكبرة تشهدها المحافظة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم والتحفظ على كمية كبيرة من المواد المخدرة.