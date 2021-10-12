قائمة أسعار فيات 500X في مصر بعد طرح موديل 2022

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي، طرح عدة طرازات مختلفة موديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرًا سيارة «فيات 500» موديل 2022، بزيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه عن السعر الخاص بموديل 2021.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة أسعار سيارة ومواصفات «فيات X 500 موديل 2022» والتي جاءت بزيادة تراوحت من 15 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، حسب المُعلن من الوكيل المحلي وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فيات X 500 موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 509.900 جنيه.

قائمة تجهيزات ومواصفات فيات X 500 موديل 2022

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.3 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ ساعة.

تتوافر السيارة بأبعاد (4273 ملم الطول، 1796 ملم العرض، 1608 ملم الارتفاع).

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 351 لتر.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، جهاز تحديد المواقع "GPS"، وخاصية طي المرايات كهربائيًا، وفتحة سقف بانوراما، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسات مطر، وغيرها».