المجتمعات العمرانية توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (أ) بمسمى «جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة» ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

إعفاء بنسبة 90% من غرامات التأخير للسداد الكامل للمستحقات

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الهيئة وافق على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها «سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي، وغير ذلك»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، على أن تسرى هذه التيسيرات في الحالات الآتية، الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم تخصص للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضي التي ألغي ترخيصها وأصبحت في حوزة الجهاز.

تخصيص أراضٍ لشركات المحمول بالمحافظات

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على تخصيص قطعتي أرض بمدينة العلمين الجديدة، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترالين، وكذا تخصيص قطعتي أرض، بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة فوادفون مصر لإقامة سنترالين، بالإضافة إلى تخصيص 4 وحدات أرقام (4،3،2،1) بالدور الأرضي بالعمارة رقم (26) بالمجاورة الأولى بالحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحى.