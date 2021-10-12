كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة نجوى لطلاب الصف الثالث الثانوي، وشددت على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها في فهم مخرجات التعلم، مؤكدة أنّ المنصة توفر العديد من الفيديوهات التعليمية والنماذج الاسترشادية للامتحانات، للتدريب على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم ولس الحفظ والتلقين.

وأكدت الدكتورة نجوى عبدالمطلب، مؤسسة منصة نجوى، أنّ المنصة تخدم جميع القائمين على العملية التعليمية، بدايةً من الطلاب وحتى أولياء الأمور، لافتة إلى تطوير العديد من الخدمات الخاصة للمعلمين والمدارس، لتدريس ومتابعة طلابهم من أي مكان، وابتكار منتجات تعليمية رقمية للطلاب.

منصة نجوى لطلاب الصف الثالث الثانوي تستخدم كإضافة أو بديل لشرح المعلم

وأضافت «عبدالمطلب» لـ«الوطن»، أنّ منصة نجوى لطلاب الصف الثالث الثانوي، تقدم الدرس في عدة عناصر: الأول وهو خطة الدرس والتي تشمل تعريف شامل للدرس وأهدافه التعليمية، والثاني شرائح العرض ويمكن استخدامها في الفصل مع السبورة الذكية أو جهاز العرض الضوئي، أما العنصر الثالث، فهو فيديو الشرح لشرح المفاهيم والأمثلة والتطبيقات المتعلقة بالدرس، ويمكن للطلاب استخدامه كإضافة أو بديل لشرح المعلم.

منصة نجوى لطلاب الصف الثالث الثانوي توفر فيديوهات قصيرة لشرح كيفية حل أهم التدريبات

وأكدت مؤسسة منصة نجوى، أنّ العنصر الرابع «شارح» وهو مقال قصير لشرح الدرس وتبسيطه، والعنصر الخامس وهو ورقة التدريب التي تشمل 25 سؤالا لتدريب الطلاب على أهم الأفكار والمسائل في الدرس، والسادس «قائمة التشغيل» وهو عبارة عن مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تشرح كيفية حل أهم التدريبات، لافته إلى أنّ المنصة تتيح للمعلمين ميزات إضافية كتسجيل الفيديوهات التعليمية عن طريق تطبيق Nagwa Studio أو إعداد حصص أونلاين.

ولفت إلى الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على إتاحة مصادر «نجوى» من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي على بنك المعرفة المصري، وجار تطوير المادة العلمية وتحديثها بشكل دوري، بناء على أسس ومعايير عالية لضمان جودة المنصة المقدم.