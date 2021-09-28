وزارة التربية والتعليم تعلن 4 قرارات استعدادا للعام الدراسي 2021-2020

أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية، عده قرارات وتعليمات استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي يبدأ 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التربية والتعليم المصرية.. فتح باب التطوع

حيث قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة أن التطوع سيكون مجانيًا بدون مقابل مادي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

تفعيل نظام العمل بالحصة

كما قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، بالاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة، بحيث يتم تسكينهم بالعمل في الصفوف الأعلى وليس المراحل الدراسية الأولى، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.

وأكدت الوزارة، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين، ستكون للفئات التي خرجت على المعاش حديثًا، الذين عملوا من قبل ضمن الـ36 ألف معلم، متابعة أنه سيتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

منع الغير حاصلين علي اللقاح من دخول المؤسسات التعليمية

ومن ضمن القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم المصرية، عن منع أي عامل بقطاع التعليم قبل الجامعي، من دخول أي من المؤسسات التعليمية، سواء المديريات أو الإدارات أو المدارس بأنواعها، دون الحصول على لقاح كورونا، إلا الحالات الاستثنائية والتي لا يسمح لها بالتطعيم، ويثبت ذلك بتقرير طبي.

نظام جديد لتقييم الصف الرابع الابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والمصرية، نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.