وزير التعليم: «نجوى ليمتد» وفرت شرحا للمقررات الدراسية بـ3 لغات

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي، على ضرورة التعرف على العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية للبطارية وجهدها الطرفي ومقاومتها، موضحاً أنه يمكن للطلاب مذاكرة الدرس باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية عبر محتوى «نجوى ليمتد» من خلال منصَّة إدارة التعلُّم «LMS» على موقع بنك المعرفة المصري من هنـــا.

وقدمت قناة «مدرستنا 2» التعليمية أسئلة حول ماهية القياس الجبري لعزوم القوى المتجهة، موضحة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التعرف على على كيفية إجابة سؤال خاص بدرس العزوم، من مادة الرياضيات، من خلال سؤال «اختر الوارد في الفيديو» الذي بُث على القناة، مع الإجابات والشرح الوافي لسهولة الفهم وذلك من خلال حلقة «اسأل نجاوب».

كما وجهت القناة سؤالاً اختيارياً على درس الأعداد المركبة، في مادة الرياضيات للتدريب على إجابته في ورقة خارجية وبتركيز، ثم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه، وشاركة التعليقات.

وقدمت قناة «مدرستنا 2» التعليمية فيديو لطلاب الصف الثالث الثانوي، حول معنى التعلم مع نقاط توضح المعنى بإيجاز، من الفصل الثاني في مادة علم النفس، الذي يتناول نظريات التعلم وتطبيقاته التربوية.

في ضوء المراجعة على الباب الأول من «المنطق»، في مادة «الفلسفة والمنطق»، وفرت قناة «مدرستنا 2» التعليمية، عددًا من الأسئلة بصيغة «اختر الإجابة الصحيحة»، ومشاركة الإجابات الصحيحة في التعليقات.

ما الذي قام باستخدامه العثمانيين للسيطرة على حكم مصر بعد خروج الفرنسيين؟.. سؤال طُرح في فيديو على قناة «مدرستنا 2» التعليمية، لطلاب الصف الثالث الثانوي، بهدف التدريب على بعض الأسئلة المهمة من الفصل الثاني في مادة التاريخ، وهو فصل الدولة الحديثة في عهد محمد علي.