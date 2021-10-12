قطع المياه بالجيزة يوم الجمعة.. تعرف على الأماكن المتضررة

أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بالجيزة في أماكن مختلفة ومتفرقة من المحافظة، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 15 من شهر أكتوبر، ويستمر انقطاع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة، بدء من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة، ويستمر القطع حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.

وأوضحت محافظة الجيزة أن قطع المياه في عدد من المناطق بها، يأتي في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي، الذي يتطلب الربط بين خط السحب، قطر 900 مم والخزان، فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة، لتنفيذ أعمال الربط.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدم لمتابعيها من خدمات يومية، المناطق التي يتم بها قطع المياه في محافظة الجيزة يوم الجمعة المقبل، وفق ما أعلنت عنه محافظة الجيزة في بيان لها، كالتالي:

أماكن قطع المياه بالجيزة

وهناك عدد من المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه في محافظة الجيزة يوم الجمعة المقبل، وجاءت كالتالي:

- أوسيم.

- ناهيا.

- صفط اللبن.

- شنباري.

- برطس.

على أن تكون المياه ضعيفة في عدد من المناطق وهي:

- المناشي البلد.

- الجلاتمة.

- بهرمس.

- ذات الكوم.

ووجهت محافظة الجيزة للمواطنين تنويها للمواطنين، بضرورة تخزين ما يحتاجون إليه من كميات كبيرة للمياه، تلائم احتياجاتهم خلال تلك الساعات القليلة، كما نوهت المحافظة أيضا أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.