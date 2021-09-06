محافظة الجيزة: قطع المياه عن بعض شوارع المهندسين لمدة 8 ساعات

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود)، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 2021/9/7 حتى الساعة 6 صباح الأربعاء 2021/9/8.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية والذي يتعارض مع أعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء منها.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.