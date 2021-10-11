قطع المياه عن 6 مناطق لمدة 8 ساعات يوم الجمعة المقبلة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي، الذي يتطلب الربط بين خط السحب، قطر 900 مم والخزان، فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة؛ لتنفيذ أعمال الربط.

قطع المياه لمدة 8 ساعات

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبار من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: «أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس»، وضعفها بمناطق «المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم».

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، والانتهاء من الاعمال في أسرع وقت؛ لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

توفير سيارات محملة بالمياه

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.

وأهابت المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.