ضبط المتهم بقتل فكهاني في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، في تحديد هوية المتهم بقتل شاب طعنا بسكين داخل مطعم بمنطقة «السوق الفوقاني» بمدينة قنا، وجرى ضبطه بعد تقنين الإجراءات وإعداد مأمورية لهذا الغرض.

التحريات تتوصل للمتهم

وتوصلت التحريات برئاسة المقدم محمد فراج رئيس مباحث قسم شرطة قنا، أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه «محمد.ع»، 25 سنة، مقيم بمنطقة «السوق الفوقاني» بمدينة قنا، وأفادت التحريات بأن مشاداة كلامية بسبب خلافات مالية حدثت بينهما وانتهت بطعن المتهم لصديقه بسكين عدة طعنات أودت بحياته.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، أمس، بالعثور على جثة «بهاء عربي»، 22 عاما، بائع خضار وفاكهة، بعد طعنه بسكين داخل مطعم بالسوق الفوقاني.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قنا ومباحث المديرية إلى منطقة السوق الفوقاني في المدينة وتبين وجود جثة المجني عليه واستدعت الشرطة سيارة إسعاف من مرفق إسعاف مدينة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت الحراسة المشددة.

وتبين بحسب تحريات مباحث قنا، أن الجثة بها عدة طعنات في منطقة البطن، وأن أحد الاشخاص كان يتناول طعام العشاء مع المدجني عليه قام بقتله بعد مشادة كلامية وخلافات حادة ولاذ بالفرار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها، فيما يجري الطبيب الشرعي تشريح الجثة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا لإصدار تصريح بدفن الجثة من قبل النيابة العامة .