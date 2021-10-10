حبس طبيب بتهمة سرقة أجهزة طبية من عيادة زميله بنجع حمادي

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، حبس طبيب نساء وتوليد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة معدات طبية تتجاوز قيمتها مليون جنيه من عيادة طبيب صديقه في مدينة نجع حمادي، ووضعها في مركزه الطبي الخاص، وذلك بمعاونة آخرين.

وطالبت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استجوبت الطبيب الذي سُرقت من عيادته المعدات منذ أشهر، واتهم هذا الطبيب في بلاغ رسمي.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، ترجع إلى منتصف يوليو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة نجع حمادي، التابع لمديرية أمن قنا، بلاغا بقيام طبيب يدعى عماد لميس، طبيب، يحمل رقم 12401 لسنة 2021 جنح نجع حمادي، يتهم فيه طبيبا بسرقة معدات وأجهزة طبية من عيادته الخاصة بدائرة مركز نجع حمادي.

ضبط الطبيب داخل قطار نجع حمادي في القاهرة

وبعد تلقي البلاغ تشكل فريق بحث من مباحث مركز شرطة نجع حمادي، وتبين أن الطبيب «أ.ر»، طبيب نساء وتوليد، هو من سرق المعدات، وهي عبارة عن جهاز سونار ومشتملاته بقيمة مليون جنيه ومعدات طبية أخرى، وعُثر على تلك المعدات داخل مركز طبي خاص به وتعرف عليها الطبيب المبلغ.

وأصدرت النيابة العامة أمرا لمباحث مركز شرطة نجع حمادي بسرعة القبض على الطبيب السارق، ووردت معلومات بقيام الطبيب باستقلال قطار نجع حمادي المكيف المتجه إلى القاهرة، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه داخل القطار، وتم اصطحابه إلى مركز الشرطة لتسجيل الواقعة، ومنه إلى النيابة العامة التي حققت مع الطبيب وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.