إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق مخزن أحذية بقنا

أصيب 9 أشخاص منذ قليل في حريق بـ«سوق السهاريج»، في مدينة قنا وجرى استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 9 أشخاص في حريق بسوق «السهاريج»، باختناق وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاق إلى مستشفى قنا الجامعي.

وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبل «محمد حمدان أحمد، 35 عاما، محمد أنور صالح، 60 عاما، فاطمة عبدالله حسين، 45عاما، بسمة محمد أنور، 35عاما، نجوى محمد أنور، 23 عاما، عفاف عبده إبراهيم، 45 عاما، دنيا عبدالباسط عبد الفتاح، 23عاما، عبدالباسط عبدالفتاح خليل، 50عاما، ريم عبدالباسك، 20عاما»، جميعهم مصابون باختناق وجرى التعامل مع الحالات وإسعافها.

وكانت الحماية المدنية أعلنت عن نشوب حريق في مخزن أحذية في السوق عبارة عن بدروم بمساحة 50 مترا تقريبا، وانتقلت القوات وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.