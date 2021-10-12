السجن المشدد ثلاث سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة، اليوم، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية بتهمة حيازة مخدر الحشيش.

ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيه عام 2021 دائرة قسم شرطة طور سيناء، حيث وردت معلومات سرية إلى مكافحة المخدرات وضباط قسم شرطة طور سيناء، بقيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ويستخدم محل سكني بشرم الشيخ، والطور لممارسة نشاطه.

رصد تحركات عنصر إجرامي في منطقة حي بدر بطور سيناء

قام ضباط القسم بمتابعة العنصر الإجرامي ورصد تحركاته في منطقة حي بدر بطور سيناء، ونجحت قوات الشرطة السرية ومباحث المخدرات وقوات مباحث قسم الطور في تحديد مكان المتهم «أ.ف»، مواليد 1992 وله مقر سكني في حي الزهراء بطور سيناء، وآخر بمدينة شرم الشيخ.

وألقى ضباط مكافحة المخدرات، وقسم الطور القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر وبداخلها 12 قطعة من جوهر مخدر الحشيش كانت معدة للبيع، وجرى تحرير محضر رقم 1049 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة طور سيناء، وتأكد عن طريق المعمل الجنائي أن للمخدرات المضبوطة هي جوهر الحشيش وتزن 50 جراما.

ونفى المتهم في أقواله الاتجار في المواد المخدرة وقال في تحقيقات النيابة التي أجريت معه أنه حاز المخدرات المضبوطة بغرض التعاطي وليس الاتجار، وأحيل إلى محكمة جنايات جنوب سيناء التي أصدرت حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدرات المضبوطة.