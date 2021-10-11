تعرف على نجوم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو الحدث الذي ينتظره ملايين وعشاق جمهور السينما في مصر والعالم العربي، بسبب الأفلام والنجوم التي تشارك في الدورة.

منى زكي ونيللي كريم أبرز الحضور

وتنشر «الوطن» أسماء أبرز النجوم الذين تأكد حضورهم حفل افتتاح الدورة الخامسة المقرر اإقامتها يوم الخميس المقبل وهم: يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، وآخرين.

محمد رمضان يقدم أغنية حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يقدم أغنية حفل افتتاح الدورة الخامسة، الفنان محمد رمضان، وكان قد انتهى من تسجيلها منذ ما يقرب من شهرين.

وقال انتشال التميمي، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، في بيانٍ له، إن «الروح التي نعمل بها في كل دورة من دورات المهرجان هي روح متجددة، تنطوي على الكثير من الطموح والشغف تضاف إلى الخبرات التي نكتسبها على مر السنوات».

وقال: «في الدورة الخامسة للمهرجان تضاف لمسابقاته، مسابقة أفلام البيئة، وهي مسابقة جديدة، وسيكون لدينا لأول مرة لجنة تحكيم لأفلامها، عندنا خمسة أفلام مرتبطة بقضايا البيئة في برنامج هذا العام، والفكرة أطلقت في العام الماضي من خلال ندوة تضمنت عرض أحد الأفلام، وجرى العمل بها ابتداء من دورة 2021 وستستمر مستقبلًا».